Вбивство двох українців у Німеччині: прокуратура не відкидає політичного мотиву злочину

Баварське центральне відомство з боротьби з екстремізмом і тероризмом взяло під свій контроль справу двох вбитих українців у місті Мурнау — у злочині підозрюють громадянина рф. Прокуратура Мюнхена не відкидає політичний мотив.

Про це пише Der Spiegel, посилаючись на заяву прокуратури Мюнхену.

Попередньо, загиблі — українські військові, що були в Німеччині на реабілітації. Як повідомили правоохоронці, ймовірного нападника — 57-річного росіянина — знайшли того самого вечора, 27 квітня, у стані сильного алкогольного сп’яніння. Він без опору дозволив себе заарештувати.

Поліція поки що не коментує мотивів ймовірного злочинця. У коментарі Der Spiegel представник поліції заявив, що зараз немає жодних ознак політичного підґрунтя злочину, наприклад, розбіжностей у поглядах на війну росії проти України. Швидше за все, певну роль могло відіграти «особисте походження».

Чоловіки, імовірно, були знайомі. Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахим Геррманн заявив, що є свідки, які раніше бачили вбитих і підозрюваного разом. Розслідування триває.

Що передувало

Увечері 27 квітня на території торгового центру в німецькому місті Мурнау знайшли двох українців з ножовими пораненнями. 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий, 23-річний потерпілий, помер у сусідній лікарні того ж вечора.

Підозрюваного розшукали й затримали того ж вечора, він жив неподалік від місця злочину. Ним виявився 57-річний громадянин росії — його заарештували. У МЗС України пізніше заявили, що, за попередніми дані, загиблі українці — це військові, які проходили в Німеччині реабілітацію.

Консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких могли служити загиблі українці, та встановлюють звʼязок із рідними. МЗС України тримає ситуацію на особливому контролі.