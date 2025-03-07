До Міжнародного реєстру збитків можна подати заяви ще за кількома новими категоріями

Тепер можна подавати заяви не тільки за категоріями «Пошкоджене або знищене житло» та «Смерть близького члена сімʼї», а ще й реєструвати про таке:

Реєстр пошкодженого та знищеного майна запрацював в Україні ще у 2022 році. Якщо люди користувалися програмою «єВідновлення», інформація про завдану шкоду записана в цьому реєстрі, а в людей є акт комісійного обстеження пошкоджень від місцевої влади. Як розповідав виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків Маркіян Ключковський, на перших етапах програми інформацію вирішили брати саме з реєстру від держави.

Крім того, у квітні 2024 року запустили Міжнародний реєстр збитків. Його створили 17 травня 2023 року, угоду підписали понад 40 держав — членів Ради Європи, а також США, Японія та Канада.

Країни мають створити Компенсаційну комісію, яка вивчатиме всі заяви й оцінюватиме реальну суму збитків. На третьому етапі РФ має виплатити компенсації.