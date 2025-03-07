Придністровʼя прибрало блокпости на вʼїзді в регіон — це вимога для газової угоди з Молдовою

Керівництво невизнаного Придністров’я наказало демонтувати встановлені на в’їзді в регіон блокпости — це частина газової угоди з Молдовою.

Про це передає молдовське медіа News Maker.

Блокпости в Придністровʼї встановили у 2022 році в Зоні безпеки підконтрольні Тирасполю силові структури «під приводом уявної терористичної загрози».

У молдовському уряді зазначають, що військові спостерігачі зі Змішаних миротворчих сил доповіли, що основні дороги, а також вʼїзди й виїзди з населених пунктів східних районів Республіки Молдова в Зоні безпеки розблокували, бетонні загородження демонтовали, а супутню інфраструктуру ліквідували.

Енергетична криза в Молдові

З 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС і невизнане Придністров’я.

Водночас Молдова не погодилась на вимоги Росії, які та висунула для продовження постачання газу Придністровʼю альтернативним маршрутом через Балкани. Тож 28 грудня 2024 року «Газпром» офіційно оголосив, що від січня припинить постачати газ до Придністров’я через «невиконання платіжних зобовʼязань».

У Придністровʼї припинили подачу тепла і гарячої води в житлові будинки. У багатоповерхівках газ доступний лише для приготування їжі. Його подають із запасів у системі газопроводів, але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. Промислові підприємства призупинили роботу, а з 3 січня ввели віялові відключення електроенергії.

Спершу від допомоги Молдови в закупках газу на європейських ринках у ПМР відмовилися — чекали, що російський «Газпром» відновить поставки.

15 січня лідер невизнаного Придністровʼя Вадим Красносельський заявив, що Росія відновить подачу газу для невизнаного Придністровʼя — робитиме це у форматі гуманітарно-технічної допомоги.

Молдова та Європейська комісія розробили план, щоб припинити гуманітарну кризу в Придністровʼї. В одному з пунктів йшлося про «екстрене втручання» на період з 1 до 10 лютого. ЄС пропонував грант на €30 мільйонів на закупівлю природного газу на цей період, щоб виробляти електроенергію для правого берега та забезпечити споживання природного газу для лівого берега.

Тоді ж Молдова і невизнане Придністровʼя уклали контракт про постачання трьох мільйонів кубометрів газу в кредит. Красносельський заявив, що Росія виділить регіону кредит для оплати молдовського газу.

Газотранспортна компанія «Молдовагаз» 1 лютого розпочала постачати газ у придністровський регіон замість російського «Газпрому». Газ, який закачував «Молдовагаз», надали Кишинів і Євросоюз, щоб запобігти перепадам тиску в трубопроводах і гуманітарній кризі після припинення поставок російського газу.

Поставки європейського газу до Придністров’я закінчилися 10 лютого. Далі регіон забезпечуватиме газом угорська компанія за участю «Молдовагаз». Робитимуть це за рахунок кредиту від РФ.