Опитування: Довіра до Зеленського зросла після загострення відносин України і США

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування серед українців про їхню довіру до президента Володимира Зеленського. Станом на березень 2025 року очільнику держави довіряли 67% громадян.

Про це йдеться в пресрелізі.

Станом на першу половину лютого 2025 року, тобто до загострення відносин України й США, зокрема до суперечки Зеленського і Трампа, 57% українців довіряли президенту, а 37% — не довіряли. Баланс довіри-недовіри становив +20%.

Водночас у період з 14 лютого до 4 березня рівень довіри до Зеленського зріс до 67%, а частка тих, хто не довіряє, знизилася до 29%. Баланс довіри-недовіри становить +38%.

КМІС

У всіх областях України ситуація з довірою та недовірою майже ідентична.

«Довіра президенту трохи нижча на Сході України, але навіть у цьому регіоні більшість довіряють Володимиру Зеленському — 60% довіряють і 36% не довіряють. В інших регіонах (Захід, Центр, Південь) 66—69% довіряють і 28—30% не довіряють йому», — йдеться в дослідженні

Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України. Опитали 1 029 респондентів. Усі вони громадяни України віком від 18 років. У КМІС зазначають, що за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% — для показників, близьких до 10%, 1,8% — для показників, близьких до 5%.