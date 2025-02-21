Опитування: Більшість українців підтримують прямі переговори України з РФ

Значна частина українців — 64% — підтримують прямі переговори України з Росією. Тоді як абсолютна більшість (81%) вважає, що реальний шлях закінчити війну — знайти компромісне рішення і при цьому залучити треті країни.

Про це свідчить опитування, яке провела соціологічна група «Рейтинг».

Його результати показують, що українці категорично не сприймають (91% — проти) переговори США і Росії про припинення вогню без участі України, вважаючи, що нормалізація американсько-російських відносин — це вигода насамперед для Росії і шкода для України, а також для Євросоюзу.

Більшість опитаних (83%) переконані, що Україна має погодитися на припинення вогню тільки, якщо отримає гарантії безпеки.

Опитування проводили 20—21 лютого серед українців віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму, Луганської і Донецької областей. Загалом участь взяли 1 200 респондентів. Їх опитували за допомогою телефонних інтервʼю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності не перевищує 2,8%.

Переговори про мир

Президент США Дональд Трамп подзвонив Путіну і сказав, що вони домовилися негайно розпочати мирні переговори. Тоді міністри закордонних справ України, Великої Британії і країн ЄС заявили, що Україна і Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів про завершення російсько-української війни.

На Мюнхенській безпековій конференції спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Європа не буде фізично сидіти за столом переговорів між РФ та Україною, але її інтереси врахують. Зараз Дональд Трамп вважає, що президенту України Володимиру Зеленському «не дуже важливо бути на зустрічах».

Видання Axios, яке розкрило подробиці розмови Зеленського і Трампа, зазначило, що президент США підтримав ідею розміщення європейських миротворчих сил в Україні — це може стати однією з гарантій безпеки.

FT зазначало, що США попросили європейські країни представити детальні пропозиції про озброєння, миротворчі війська та заходи безпеки, які вони могли б надати Україні в межах будь-яких гарантій безпеки. Сполучені Штати хочуть розрахувати готовність Європи захистити Україну після мирного врегулювання та визначити ціну, яку Європа готова заплатити в обмін на участь у переговорах з Москвою. Натомість США запитують, чого Європа за це хоче від Вашингтону.