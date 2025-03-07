У Сирії прихильники Асада напали на війська нової влади — майже 50 людей загинули

У Сирії озброєні люди, яких повʼязують із поваленим режимом Башара Асада, напали на портове місто Латакія та інші середземноморські райони, убивши десятки людей.

Сирійське державне інформаційне агентство Sana повідомило, що напад був спланований заздалегідь.

За даними Сирійського центру моніторингу з дотримання прав людини, у зіткненнях загинули 48 людей з обох сторін, зокрема четверо мирних жителів. Військові та поліцейські сили з різних сирійських провінцій зійшлися в місті Джабле, що за 18 кілометрів від Латакії, щоб підтримати війська, які потрапили під вогонь, і відновити порядок. Є руйнування.

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У містах Латакія, Тартус, Хомсі ввели нічну комендантську годину. У багатьох містах, включаючи столицю, Ідліб і Хаму, пройшли мітинги на підтримку чинному уряду Сирії.

Речник міністерства оборони Хасан Абдул-Гані закликав лояльних Асаду здатися і передати зброю новій владі.

«Не будь паливом для програної війни. Башар втік і залишив вас напризволяще», — сказав він.

Зараз сирійські військові відновили контроль майже над усіма блокпостами і розгорнули війська в околицях міста Джабле.

Повалення режиму Асада в Сирії

8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці формують перехідний уряд — його очолює Мухаммед Башир, який керував «Урядом порятунку» — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) Ахмад аль Шараа (більш відомий як Мухаммад аль Джулані) заявив, що країна виснажена війною і не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу. Він закликає зняти із Сирії міжнародні санкції, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який вже повалили.

Наприкінці січня нова влада Сирії оголосила про розпуск парламенту, всіх військових угруповань і політичних структур. Фактичний лідер Сирії Ахмед аль Шараа на перехідний період стане президентом.