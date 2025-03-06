У Кривому Розі зросла кількість загиблих від ракетного удару 5 березня. У лікарні померла 60-річна жінка.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Загалом відомо про 5 загиблих. Ще 32 людини постраждали, причому 22 людини досі в лікарні.

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Російські війська вдарили ракетою по місту ввечері 5 березня. Влучили в пʼятиповерховий готель — там спалахнула пожежа, зруйнована сходова клітина. У той час там були жили волонтери, зокрема іноземці. Це члени гуманітарної організації з України, США і Великої Британії. Вони вижили, адже встигли спуститися з номерів.