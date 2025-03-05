Командир «Вовків Да Вінчі»: Росіяни не збираються штурмувати Покровськ — їхня логістика від контролем ЗСУ

Російські військові не збираються брати Покровськ штурмом — вони розширюють фронт у спробі ізолювати місто, перерізавши логістику.

Про це «Бабелю» розповів командир батальйону «Вовків Да Вінчі» Сергій «Філя» Філімонов.

«До зими противник захопив багато важливих населених пунктів. Наприклад, Новогродівку і Селидове. Це міста, від яких пряма дорога на Покровськ», — пояснив він.

Утім, траси на Покровськ не заблоковані росіянами. Є достатньо шляхів, щоб заїжджати в Покровськ і виїжджати з нього, а шляхи логістики ворога — під контролем ЗСУ.

Водночас підʼїзд майже до всіх позицій Покровського напрямку йде по одній дорозі. Вона складна, адже на неї ворог запускає багато безпілотників.

Тим часом українські сили не тільки оборонялися. Батальйон «Вовків Да Вінчі» протягом лютого частково звільнив селища, які мають стратегічне значення для майбутнього наступу. Були й втрати — це селище Котлине, де розташована остання шахта, що видобувала коксівне вугілля. Однак за Котлине досі тривають бої.

Росія використовує такі тактики на цьому напрямку — просочуватися групами й проводити механізовані штурми. Групи довозять до конкретних точок, висаджують, наказують йти пішки до точки і закріпитися на ній до прибуття другої групи. Стосовно механізованих штурмів, то коли погода погіршується, окупанти починають сунути до позицій на техніці — від багі, мотоциклів і жигулів до бойових машин піхоти, танків, бронетранспортерів і «Тайфунів».

Навпроти «Вовків Да Вінчі» стоїть 90 танкова дивізія ЗС РФ. Деякі їхні підрозділи українські бійці знищували повністю два рази. Вони виходили на повне відновлення і вже втретє вступають у бій.

«Так, ворог має значну перевагу в людях, але з такими великими втратами це не може тривати довго. Для нашого батальйону вдалий день — щонайменше 10 знищених противників. Тож можна уявити їхні втрати за місяць», — наголосив Філімонов.

І додав, що ворог не може постійно наступати в такому темпі.

«У цей же час головком [Олександр Сирський] дає зрозуміти, що його стратегія ведення бою — це звільняти території, контратакувати. В обороні перемогти неможливо. Тому припускаємо, що зараз готуються умови для наступу», — резюмував командир.