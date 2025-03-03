Папі Римському знову знадобилася вентиляція легень

Папа Римський Франциск знову мав два епізоди гострої дихальної недостатності через значне накопичення ендобронхіального слизу та бронхоспазм.

Про це повідомляє Ватикан.

Для підтримки дихання після обіду Папі знадобилася неінвазивна механічна вентиляція легень. Понтифіку також провели дві бронхоскопії.

Він залишався «притомним, орієнтованим і здатним до співпраці». Прогноз щодо стану Франциска залишається «непевним».