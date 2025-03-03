Наїзд на натовп у Німеччині. Загинули двоє людей, підозрюваного затримали

Через наїзд машини на натовп у німецькому місті Мангейм загинуло двоє людей. Підозрюваного затримали.

Про це повідомляє Tagesschau.

В інциденті підозрюють 40-річного німця. Медіа повідомляють: є інформація про те, що він має психічні розлади.

Наразі відомо, що він діяв сам і не мав спільників. Досі незрозуміло, чи це був нещасний випадок, чи завчасно спланований напад або теракт. Проте слідчі не вірять у політичне підґрунтя інциденту.

«Цей інцидент, як і жахливі акти останніх місяців, є суворим попередженням для нас: ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти таким діям», — сказав майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Сьогодні в місті мав відбутися ярмарок — через інцидент його скасували. Поліція закликала громадян певний час уникати центра міста.