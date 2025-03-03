Автівка вʼїхала в натовп у німецькому місті Мангеймі. Є поранені

У Німеччині у місті Мангейм сьогодні, 3 березня, позашляховик вʼїхав у натовп на центральній площі. Є поранені, але їхня точна кількість невідома.

Про це повідомляє Tagesschau.

На місці події під брезентом лежить людина, наразі нічого невідомо про її стан. Німецькі медіа пишуть, що ймовірно вона загинула. Офіційної інформації про жертв наразі немає.

Триває слідство та «масштабна поліцейська операція». Перевіряють міст у місті, автівки. Не можна виключати, що існує небезпечна ситуація. Також планують організувати гарячу лінію та пункт збору свідків.

У поліції кажуть, що інформацію про ймовірного зловмисника поки що надати не можуть. Правоохоронці закликали людей уникати центру міста.