Теракт у Магдебурзі: німецькі правоохоронці знайшли в автівці заповіт

Підозрюваний у наїзді на різдвяний ярмарок у Магдебурзі, ймовірно, очікував, що загине під час нападу. Він заповів усі свої статки Червоному Хресту.

Про це повідомляє Spiegel.

Документ слідчі знайшли у машині, на якій в’їхали у натовп. Там 50-річний обвинувачений вказав останню волю — всі його гроші після смерті мають віддати Німецькому Червоному Хресту. Записка не містила жодних політичних послань, пише видання.

За даними медіа, фігурант орендував BMW, на якому було скоєно злочин, 11 грудня — більш як за тиждень до інциденту. Наступного дня, 12 грудня, чоловік буцімто дав інтерв’ю для ісламофобського американського блогу з готелю Maritim у Магдебурзі.

Під час розмови він захоплювався мільярдером Ілоном Маском та радіоведучим Алексом Джонсом, відомим прихильником теорій змов. Підозрюваний заявив, що Німеччина впускає в країну ісламістів з Сирії, щоб «зруйнувати життя саудівських колишніх мусульман». Поліція ФРН начебто таємно переслідує цих людей по всьому світу, додав він.

У травні 2024 року фігурант справи написав у соцмережі X, що цього року очікує на свою смерть. Він повторював це і в приватних листуваннях з іншими користувачами.