У Лондоні заявили, що спільного з Францією плану перемирʼя в Україні поки немає

Франція і Велика Британія ще не домовилися про план часткового припинення бойових дій в Україні.

Про це заявив заступник міністра оборони Сполученого Королівства Люк Поллард в інтервʼю радіостанції Times, передає видання Barronʼs.

«Не було досягнуто жодних домовленостей про те, як має виглядати перемирʼя. Але ми працюємо разом із Францією і нашими європейськими союзниками над тим, щоб знайти шлях до створення тривалого й міцного миру в Україні», — сказав Поллард.

Анонімний представник уряду країні також заперечив будь-яку угоду, пише Barronʼs.

«На столі є різні варіанти, що підлягають подальшому обговоренню зі США і європейськими партнерами, але місячне перемирʼя не було узгоджене», — додало джерело видання.

Раніше лідер Франції Емманюель Макрон розповів, що разом із Британією вони пропонують місячне перемирʼя в Україні «в повітрі, на морі та в галузі енергетичної інфраструктури». Його коментарі зʼявилися після зустрічі світових лідерів у Лондоні 2 березня. Очікувалося, що заходи принаймні на початковому етапі не будуть поширюватися на бої на суходолі.