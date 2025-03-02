Стан Папи Римського стабілізувався. Прогнози все ще «обережні»

Стан здоров’я Папи Римського Франциска стабілізувався, він досі ушпиталений.
Про це повідомляє пресслужба Святого Престолу.
У понтифіка немає високої температури й ознак лейкоцитозу, тобто підвищеної кількості білих кровʼяних тілець. Представники Ватикану запевнили, що він «залишається бадьорим і в доброму гуморі». У повідомленні йдеться про те, що вранці Папа «відпочивав після спокійної ночі», поснідав, випив кави й почитав газети.
Лікарі проводять Папі Римському респіраторну фізіотерапію та неінвазивну механічну вентиляцію легень. Прогноз медпрацівників все ще «залишається обережним».
- З 14 лютого Папа Римський Франциск перебуває в лікарні зі «складною клінічною ситуацією». Згодом у Ватикані сповістили, що у понтифіка розвинулася пневмонія в обох легенях. Днями йому зробили переливання крові, адже тести виявили анемію.
- Ватикан порушує столітнє табу, висвітлюючи стан здоров’я Папи Римського. Розмови про його «земне здоров’я» прирівнюють до профанації.