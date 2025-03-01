РФ балістикою атакувала цивільне іноземне судно в Одесі, є постраждалі

Росія атакувала Одесу балістичною ракетою ввечері 1 березня. Відомо про двох постраждалих людей.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака пошкодила припортову інфраструктуру та цивільне судно під прапором Панамської Республіки, що належить одній із європейських компаній. Постраждалі — це працівники порту.

Усі відповідні служби ліквідовують наслідки ворожого удару. Медики надають необхідну допомогу.