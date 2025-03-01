Стан здоровʼя Папи Римського погіршився — знадобилась вентиляція легень

Папа Римський Франциск 28 лютого пережив неконтрольоване стиснення бронхіальних мʼязів. Через це стан понтифіка погіршився — йому знадобилась механічна вентиляція легень

Про це повідомила пресслужба Ватикану.

Учора в понтифіка стався одиничний епізод бронхоспазму. Цей стан небезпечний через стиснення бронхіальних мʼязів — при цьому погіршується приплив кисню і виведення вуглекислого газу з організму. Це спричинило напад блювоти, що раптово погіршило дихальний стан Папи.

Понтифіку очистили дихальні шляхи та підʼєднали до неінвазивної механічної вентиляції легень. Увесь час Франциск був у свідомості.

Прогнози щодо стану Папи залишаються стриманими. Медики кажуть, що знадобиться орієнтовно 24—48 годин, щоб оцінити його стан після бронхоспазму. Ніч на 1 березня пройшла спокійно.