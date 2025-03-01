Італія хоче провести екстрений саміт за участі США і Європи

Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні наполягає на проведенні негайного саміту за участі Вашингтону і країн Європи.

Про це повідомляє італійський мовник Rai News.

Мелоні переконана, що союзники мають «відверто» поговорити про те, як протистояти сучасним викликам. Це стосується, зокрема, війни в Україні, яку держави-партнери «захищали разом останні три роки», каже вона. Таку пропозицію посадовиця має намір зробити союзникам «найближчими годинами».

«Будь-який поділ Заходу робить усіх нас слабшими та сприяє тим [людям], хто хотів би бачити занепад нашої цивілізації. Не її сили чи впливу, а принципів, що її [цивілізацію] заснували, насамперед свободи. Поділ не принесе користі нікому», — сказала Джорджа Мелоні.