Італія хоче провести екстрений саміт за участі США і Європи

Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні наполягає на проведенні негайного саміту за участі Вашингтону і країн Європи.
Про це повідомляє італійський мовник Rai News.
Мелоні переконана, що союзники мають «відверто» поговорити про те, як протистояти сучасним викликам. Це стосується, зокрема, війни в Україні, яку держави-партнери «захищали разом останні три роки», каже вона. Таку пропозицію посадовиця має намір зробити союзникам «найближчими годинами».
«Будь-який поділ Заходу робить усіх нас слабшими та сприяє тим [людям], хто хотів би бачити занепад нашої цивілізації. Не її сили чи впливу, а принципів, що її [цивілізацію] заснували, насамперед свободи. Поділ не принесе користі нікому», — сказала Джорджа Мелоні.
- У Вашингтоні 28 лютого відбулася зустріч Трампа, Венса й Зеленського, яка закінчилася суперечкою трьох політиків. Американський президент заявив, що Зеленський не готовий до миру, після чого українській делегації довелося покинути Білий дім. Цього дня планували підписати угоду про корисні копалини, однак цього не зробили. Світові лідери підтримали Володимира Зеленського.