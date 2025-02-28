Кличко звільняє свого заступника і двох чиновників — вони фігурують у справі про заволодіння землею в Києві

Мер Києва Віталій Кличко оголосив про звільнення свого заступника та ще двох столичних чиновників, які фігурують у справі про заволодіння київською землею.

Про це Кличко написав в Телеграмі.

Йдеться про:

заступника голови КМДА Петра Оленича;

заступника директора КП «Спецжитлофонд» Юрія Леонова;

заступника керівника КП «Київблагоустрій» Олексія Мушту.

Також Кличко заявив, що депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв має скласти депутатські повноваження. Терентьєв теж фігурує у справі.

«У сфері містобудування столиці та земельних відносин, як і говорили раніше, провели реорганізацію. І не тільки в цих сферах», — написав він.

Мер також додав, що у «земельній справі» місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству.

Що передувало

Правоохоронці 6 лютого викрили злочинну організацію на чолі з ексдепутатом Київської міської ради. Слідство не називало його імені, але низка медіа стверджували, що мова про Дениса Комарницького — лідера фракції «Блоку Леоніда Черновецького» у Київраді 2008—2010 років. Його 10 лютого оголосили в розшук.

Серед інших підозрюваних:

заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Оленич;

голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування і земельних відносин Михайло Терентьєв та Олена Марченко;

чинні депутати КМР;

перший заступник директора КП «Спецжитлофонд» Юрій Леонов;

заступник КП «Київблагоустрій» Олексія Мушта;

четверо громадян, про посаду яких правоохоронні органи не повідомляють.

Оленича, Терентьєва, Марченко, Леонова, Мушту та неназваного фігуранта, який вів бухгалтерію, вже відправили під варту. Ще до одного підозрюваного застосували особисте зобовʼязання. «Суспільне» писало, що Оленича вже випустили під азставу.

Фігурантів справи підозрюють у тому, що вони заволодівали цінною столичною землею під забудову та повністю впливали на рішення місцевої влади про надання прав на землю. Схема полягала в тому, що фігуранти шукали перспективні земельні ділянки та реєстрували право власності на неіснуючі будинки нібито на цих територіях на підставних людей. Потім до міськради подавали заяви про те, щоб надати їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд — так уникали торгів.

За даними слідства, протягом 2023—2024 років фігуранти незаконно вивели з власності територіальної громади Києва землю в центрі міста вартістю 11,6 мільйона гривень.