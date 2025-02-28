FT: Британія може уникнути американських мит після візиту премʼєра Стармера до Трампа

Велика Британія може уникнути американських мит після зустрічі премʼєра Кіра Стармера з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише Financial Times.

Країни можуть домовитися про формат співпраці, який дозволить Лондону уникнути мит, заявив Трамп. На пресконференції в Білому домі він визнав наполегливість премʼєр Стармера, назвавши його «дуже жорстким переговорником». За його словами, британський премʼєр «заробив свої зарплату», намагаючись переконати США не вводити мита.

«Ми цілком могли б укласти справжню торговельну угоду, де мита не були б потрібні. Побачимо», — зазначив президент США.

Припущення Трампа про те, що Велика Британія може уникнути мит, зʼявилося лише через день після того, як він пригрозив ввести 25% мита на європейські товари. Через кілька годин він підтвердив, що все ж введе мита проти Мексики й Канади, а ще підвищить збір для Китаю.

Ідеться не про повноцінну угоду про вільну торгівлю, а про економічне та технологічне партнерство, зазначає FT. Вона спрямована на поступову інтеграцію економік і розширення співпраці в галузі передових технологій.

Адміністрація Трампа вже визначила ключових переговірників. За словами президента, віцепрезидент США Джей Ді Венс і міністр фінансів Скотт Бессент братимуть участь у розробці умов угоди. Трамп сподівається, що сторони досягнуть домовленості «якомога швидше».

Перспектива торговельної угоди між США і Великою Британією обговорюється з моменту виходу Британії з Євросоюзу, однак усі попередні переговори не дали конкретного результату. Для Лондону домовленості з Вашингтоном є ключовими, оскільки Велика Британія шукає нові економічні можливості після брекзиту.

Попередні спроби укласти угоду між США та Британією зазнавали невдач. Основними перешкодами ставали розбіжності у сфері регулювання сільськогосподарської продукції: Лондон відмовлявся приймати низку американських товарів, зокрема продукцію, оброблену забороненими у Британії хімічними речовинами.