Після пʼяти місяців переговорів в Австрії домовились про урядову коаліцію без проросійської Австрійської партії свободи (FPÖ), яка посіла перше місце на парламентських виборах у вересні.

Про це пише агентство APA.

До урядової коаліції увійшли Австрійська ліберальна партія NEOS, консервативна Австрійська народна партія (ÖVP) і Соціал-демократична партія (SPÖ).

Погоджена урядова програма містить понад 200 сторінок і має назву «Робити правильні речі зараз. Для Австрії». Зокрема, вона передбачає консолідацію бюджету відповідно до фіскальних правил ЄС, аби уникнути процедури надмірного дефіциту. Також заплановано жорсткі заходи у сфері надання притулку. Ця коаліційна угода ще має бути схвалена керівництвом усіх трьох партій.

Що передувало

Наприкінці вересня 2024 року в Австрії пройшли вибори до Національної ради (нижня палата парламенту). На них найбільше голосів здобула праворадикальна та проросійська Австрійська партія свободи — 28,8%, випередивши правлячу Австрійську народну партію, яка отримала 26,3%. Соціал-демократична партія Австрії отримала 21,1%, ліберальна партія NEOS — 9,1%, «Зелені» — 8,2%.

У жовтні президент Австрії Александер ван дер Беллен доручив сформувати уряд лідеру Австрійської народної партії канцлеру Карлу Негаммеру, попри перемогу ультраправих.

Перші переговори про створення коаліційного уряду провалились. NEOS вийшла з перемовин, звинувативши інші дві партії в небажанні проводити «фундаментальні реформи».

Що не так з Австрійською партією свободи

Австрійська партія свободи співпрацювала з різного штибу російськими субʼєктами щонайменше з 2008 року. У грудні 2016 керівництво партії підписало офіційну угоду про «Кооперацію та співробітництво» з кремлівською партією влади «Єдина Росія».

Лідер ультраправих Герберт Кікль та його однодумці звинувачують НАТО в розвʼязанні війни Росії проти України, вважаючи, що основну вигоду від цього отримують США. Вони виступають проти підтримки України та участі Австрії в санкціях проти Росії, стверджуючи, що це порушує принцип нейтралітету країни.