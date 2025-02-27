BFM TV: Трамп хотів скасувати візит Зеленського до США — його відмовив Макрон

США хотіли скасувати візит президента Володимира Зеленського до Вашингтону, але лідер Франції Емманюель Макрон умовив президента Штатів Дональда Трампа цього не робити.
Про це пише BFM TV.
За даними медіа, 26 лютого український президент отримав повідомлення від американської адміністрації з проханням не приїжджати до Сполучених Штатів для зустрічі з Трампом.
Зеленський зателефонував Макрону, який, своєю чергою, звʼязався з Трампом, попросивши його прийняти свого колегу і додавши, що поручиться за нього. Зрештою Трамп погодився, оголосивши пізніше того ж дня, що прийме українського лідера в Білому домі.
- Президент України підтвердив візит до США ввечері 26 лютого. Перед цим він сказав, що Україна і США досягли рамкової угоди про корисні копалини. Її не має ратифікувати український парламент. Далі Україна і США продовжать працювати над детальною угодою, яку потім підпишуть обидві сторони і яку ратифікує Верховна Рада України. Ось повний текст рамкової угоди, який публікували українські медіа.