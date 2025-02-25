Bloomberg: Велика Британія планує зустріч європейських лідерів, щоб обговорити війну в Україні

Велика Британія обговорює можливість скликати групу європейських лідерів для подальших переговорів про війну Росії в Україні.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Зустріч може відбутися вже в неділю, 2 березня, і стати продовженням самітів, проведених минулого тижня в Парижі президентом Франції Емманюелем Макроном. Джерела додали, що плани не є остаточними і можуть змінитися, а зустріч може пройти як альтернатива зустрічей, організованих Макроном.
Європейські лідери докладають інтенсивних дипломатичних зусиль, щоб переконати президента Дональда Трампа не поспішати з укладенням угоди про припинення вогню з Росією, яка може підірвати безпеку Європи. Макрон зустрівся з Трампом у Білому домі 24 лютого, а премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер має зустрітися з президентом США у Вашингтоні 27 лютого.
Потенційна зустріч у Великій Британії дозволить лідерам підбити підсумки їхніх розмов із Трампом і його чиновниками за останній тиждень і зберегти єдину позицію, вважають співрозмовники Bloomberg.
- Президент Франції Емманюель Макрон організував першу екстрену зустріч з лідерами ЄС 17 лютого на тлі того, що США оголосили про початок переговорів з Росією про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва. Одним з ключових питань стала відправка військ до України для контролю за можливою мирною угодою. Макрон пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній. Проти виступили Німеччина, Італія, Іспанія та Польща.
- Другу аналогічну зустріч Макрон провів 19 лютого. На ній присутні підтримали Україну і висловили готовність взяти на себе всю відповідальність за мир і безпеку в Європі.