Канада ввела нові санкції проти Росії. Вони поширюються і на її тіньовий флот

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про нові санкції проти російських громадян і компаній, які підтримують військово-промисловий комплекс Кремля, причетні до депортації українських дітей та роботи тіньового флоту.

Про це повідомляє урядова пресслужба.

Санкції ввели проти 76 громадян РФ і компаній, зареєстрованих у Росії. У переліку також високопосадовці російського уряду й олігархи, які підтримують режим Путіна.

Канада також наклала санкції на 109 суден, які перевозили підсанкційні товари й були частиною російського тіньового флоту. Під обмеження потрапили, зокрема, 92 нафтові танкери, залучені до транспортування російської нафти до третіх країн, девʼять танкерів зі скрапленим природним газом (СПГ), задіяних у транспортуванні СПГ до третіх країн, і вісім суден, відповідальних за перевезення зброї до Росії з Ірану та Північної Кореї.

Канада також ухвалила нові рішення, які заборонять експорт більш широкого спектру чутливих товарів і технологій з Канади до Росії.

Загалом Канада застосувала санкції до понад 3 тисяч громадян і компаній Росії, які причетні до порушення суверенітету і територіальної цілісності України та до систематичних порушень прав людини.