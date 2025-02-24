Данія виділяє додаткові $280 мільйонів для Сил оборони України

Данія оголосила про новий пакет військової допомоги України на суму 2 мільярди данських крон ($280 мільйонів).
Про це повідомила урядова пресслужба.
Гроші спрямують, зокрема, на боєприпаси і укомплектування однієї української бригади. Останнє Данія робитиме разом з країнами Північної Європи та Балтії.
«Меседж Данії українцям такий же, як і від самого початку: ми продовжуватимемо нашу підтримку стільки, скільки буде потрібно. Україна бореться за всю Європу. Ми повинні поставити Україну в найсильнішу позицію», — заявила премʼєрка країни Метте Фредеріксен.
І додала, що в Україну треба доставити більше зброї, і зробити це швидше, ніж робили раніше. Також Фредеріксен закликала інвестувати в українську оборонну промисловість.
«Те, що ми робимо зараз, буде вирішальним для майбутніх поколінь в Україні та Європі», — резюмувала вона.
- У грудні 2024 року Україна отримала другу партію F-16 від Данії, а також новий оборонний пакет, який включав фінансовий внесок у функціонування винищувачів F-16 в Україні.
- Також Данія у співпраці зі Швецією передасть 40 бойових машин піхоти CV90, надішле більше персоналу для розширеної підтримки України НАТО і збільшить свій внесок у військову місію ЄС з підтримки України.