У «Резерв+» стався збій — можливі проблеми з оновленням документів

Міноборони повідомило, що у застосунку «Резерв+» стався збій.
У відомстві пояснили, що причина у нестабільному доступі застосунку до системи «Трембіта», яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами.
Міноборони наголосило, що всі раніше видані документи залишаються чинними. Там рекомендують зберегти pdf-версію електронного військового квитка на смартфоні.
Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку.
«Резерв+» — це застосунок від Міноборони, який запустили 18 травня 2024 року. Він надає доступ до інформації в реєстрі військовозобовʼязаних «Оберіг», у ньому військовозобовʼязані можуть оновити свої дані, як у ТЦК чи ЦНАП.
- 18 червня 2024 року в «Резерв+» зʼявилися військово-облікові документи з QR-кодом, а 26 червня — статус бронювання від мобілізації.
- З 12 лютого у «Резерв+» можна подати заявку «Контракт 18—24» — спецконтракт для молоді з розширеним фінансовим і соціальним пакетом.