Папа Римський залишається в лікарні. Його стан критичний

Папа Римський Франциск залишатиметься в лікарні щонайменше весь наступний тиждень.

Про це повідомляє Vatican News.

Доктор Серджіо Альфієрі, голова групи, яка опікується Папою, і доктор Луїджі Карбоне, віцедиректор служби охорони здоровʼя Ватикану, близько 40 хвилин відповідали на запитання напресконференції в римській лікарні «Джемеллі».

Вони розповіли журналістам, що загрози смерті немає, але небезпека для здоровʼя Франциска ще не минула. Папа не підключений до апарату штучної вентиляції легенів, хоча досі має проблеми з диханням і через це рухається обмежено. Попри це, священнослужитель прямо сидить у кріслі, працює та навіть жартує, кажуть медики.

Існує ризик того, що мікроби з дихальних шляхів Папи можуть потрапити в його кров і спричинити сепсис, зауважили лікарі. Доктор Альфʼєрі впевнений, що Франциск повернеться до своєї резиденції, але його хронічні респіраторні проблеми залишаться.

У Ватикані повідомили, що Папі зробили переливання крові, адже тести виявили анемію. Його стан оцінюють як критичний. У понтифіка був тривалий астматичний респіраторний криз, що вимагав великої кількості кисню. Лікарі дають «стримані» прогнози.