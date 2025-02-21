Під виглядом загиблої ізраїльської заручниці ХАМАС передав тіло невідомої людини.



Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю.

Вчора, 20 лютого, ХАМАС передав чотирьох загиблих заручників — йшлося нібито про тіла 83-річного Одеда Ліфшиця, 32-річної Ширі Бібас та двох її дітей.

Але після ідентифікації виявили, що жодне з тіл не належить ні Ширі Бібас, ні будь-кому із заручників.



«Це надзвичайно серйозне порушення з боку терористичної організації ХАМАС, яка за домовленістю зобов’язана повернути тіла чотирьох загиблих заручників. Ми вимагаємо, щоб ХАМАС повернув Ширі додому разом з усіма нашими заручниками», — йдеться у заяві ЦАХАЛ.



Армія оборони Ізраїлю каже: оцінка фахівців та інформація розвідки вказують на те, що синів жінки представники ХАМАС «жорстоко вбили» в листопаді 2023 року — на момент загибелі Аріелю Бібасу було чотири роки, а Кфіру Бібасу — десять місяців.



Чоловік Ширі й батько її дітей Ярден Бібас теж був заручником ХАМАС, його звільнили 1 лютого в межах угоди Ізраїлю та ХАМАС про припинення вогню.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

Увечері 15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

Медіа пишуть, що на першому етапі ЦАХАЛ відійде в межах 700 м у секторі Гази Ізраїль звільнить приблизно 2 000 палестинців, а ХАМАС — 33 ізраїльських полонених.

Вже відбулося шість обмінів заручниками. Раніше в Ізраїлі заявляли, що вісім заручників із тих, кого мали звільнити в рамках першого етапу угоди про припинення вогню з ХАМАС, померли.



А 9 лютого Ізраїль почав виводити війська з ключового коридору в секторі Гази.

18 лютого повідомляли, що Ізраїль цього тижня розпочне переговори про другий етап угоди щодо припинення вогню в Газі, включно з обміном ізраїльських заручників на палестинських увʼязнених.

Ізраїль не прийме жодного сценарію, за якого терористичні угруповання Гази зберігатимуть зброю.