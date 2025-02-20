Авіаудар по Херсону. Рятувальники знайшли тіло матері поранених двійнят

Російські окупанти пізно вночі 19 лютого атакували Херсон керованими авіабомбами, одна з яких влучила у багатоповерхівку. Кількість загиблих зросла до двох. Увечері 20 лютого рятувальники знайшли тіло жінки — матері поранених двійнят.

Про це повідомили голова ОВА Олександр Прокудін і ДСНС.

«Це мама двійнят, які були поранені через ворожу атаку. Наразі працівники ДСНС намагаються деблокувати тіло жінки», — написав Прокудін.

Удень 20 лютого з-під завалів дістали тіло чоловіка. Ще шість людей постраждали, серед них — 13-річні хлопчик і дівчинка.

Рятувальники розбирають завали за допомогою спецтехніки та інструментів. Обстежують пошкоджені поверхи, квартири та прилеглу територію. Пошкоджені й інші будинки, автостанція, медичний центр.

Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину.