Telegraph: Премʼєр Британії Стармер запропонує Трампу план з розгортання в Україні 30 тисяч європейських військ

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер представить президенту США Дональду Трампу план розгортання в Україні близько 30 тисяч європейських військових для підтримання режиму припинення вогню.

Про це пише The Telegraph із посиланням на джерела.

Очікується, що під час зустрічі у Вашингтоні наступного тижня британський премʼєр-міністр детально розповість про те, як європейські війська зможуть забезпечити дотримання будь-якої угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва президента США.

Водночас він закликатиме Трампа тримати американські винищувачі й ракети в готовності в Східній Європі, щоб відповісти у випадку, якщо Росія порушить умови будь-якого перемирʼя.

Згідно з англо-французьким планом, в українських містах, портах та інших обʼєктах критичної інфраструктури, таких як атомні електростанції, далеко від нинішньої лінії фронту, буде розміщено близько 30 000 військовослужбовців під керівництвом європейських країн.

Замість того, щоб розміщувати набагато більший контингент, місія покладатиметься на «технічний моніторинг», включаючи літаки розвідки, спостереження і рекогносцировки, безпілотники і супутники, щоб забезпечити «повну картину того, що відбувається», сказав західний чиновник.

Джерело додало, що операція буде підкріплена достатньою вогневою потужністю, щоб «відстежувати і збивати ці атаки» — це дозволить знову відкрити повітряний простір України і зробити можливими комерційні польоти.

Військово-морські патрульні кораблі також будуть направлені до Чорного моря для моніторингу російських загроз комерційним судноплавним шляхам.

Ця підтримка може включати американські винищувачі, розміщені в Румунії і Польщі, готові відповісти на будь-яку майбутню російську агресію.

На східних кордонах НАТО також може базуватися набагато більший багатонаціональний сухопутний контингент, який у разі необхідності можна перекинути для захисту європейських військ в Україні.