Європейські лідери заперечили слова Трампа, що Зеленський — «диктатор»

Лідери європейських країн підтримали президента України Володимира Зеленського після того, як президент США Дональд Трамп назвав його «диктатором без виборів».

Президент Фінляндії Александр Стубб відкинув слова американського президента і заявив, що його держава «підтримує українську Конституцію та демократично обраного президента Володимира Зеленського».

«Загарбницьку війну розпочали винятково Росія і президент Путін. Наша робота полягає в тому, щоб обговорити з Трампом наслідки, якщо Путін отримає те, чого хоче», — додав він.

Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре вважає таке висловлювання Трампа «глибоко несправедливим». Стьоре зазначив, що Зеленський «є обраним президентом зі значною більшістю». Цю позицію підтримали й інші норвезькі політики.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав коментарі Трампа «неправильними й небезпечними».

«Просто неправильно і небезпечно заперечувати демократичну легітимність президента Зеленського... Те, що чергові вибори не можуть проводитися під час війни, відповідає вимогам Конституції України та виборчого законодавства. Ніхто не повинен стверджувати протилежне», — сказав він.

Президент Чехії Петр Павел заявив: «Щоб назвати президента такої країни диктатором, потрібна велика частка цинізму».

«Яку цінність мали б вибори у країні, яка 3 роки захищалася від агресії з боку сусідньої ядерної держави? Як організувати вибори, коли пʼята частина території окупована, а вся країна під щоденними обстрілами?» — написав чеський лідер.

Голова опозиційної Консервативної партії Великої Британії Кемі Баденох написала, що «Зеленський не є диктатором — він демократично обраний лідер України, який мужньо протистояв незаконному вторгненню Путіна».

Президент Володимир Зеленський подякував за підтримку.