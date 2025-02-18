Принц Саудівської Аравії хотів запросити Зеленського на переговори, але США та РФ були проти

Спадкоємний принц та прем’єр-міністр Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман хотів, щоб Володимир Зеленський був присутній на переговорах 18 лютого. Однак американська й російська сторони наполягли на зустрічі без українців.
Про це повідомляє Bloomberg.
Двостороння зустріч в Ер-Ріяді посилила занепокоєння стосовно зближення лідера США Дональда Трампа з Росією, пише видання. Після переговорів країну мав відвідати президент України, однак несподівано він переніс свій візит.
Під час спільного з турецьким президентом Реджепом Ердоганом спілкування з журналістами Зеленський заявив, що переніс візит на 10 березня 2025 року. Він вкотре зауважив, що перемовини в арабській країні стали для української сторони «сюрпризом».
Мухаммед ібн Салман планує поінформувати українського лідера про роль королівства в організації переговорів і про свої розмови з офіційними особами Москви й Вашингтону.
- 18 лютого Росія і США провели перші перемовини в Саудівській Аравії. Про конкретну дату зустрічі Путіна і Трампа не домовились, вона навряд відбудеться наступного тижня. Однак сторони домовились створити переговорні групи щодо припинення війни в Україні.
- Зеленський підкреслював, що Україна, Європейський Союз, Велика Британія і Туреччина мають бути залучені до переговорів про завершення війни та розробки гарантій безпеки.
- Київ не визнаватиме результатів діалогу США та Росії в Саудівській Аравії, адже не сприймає можливості жодних переговорів без участі України, казав президент.