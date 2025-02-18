У Міноборони розповіли, скільки людей звернулося для добровольчого річного контракту у ЗСУ для 18—24-річних

За тиждень у застосунку «Резерв+» понад 10 тисяч громадян звернулися для добровольчого річного контракту у ЗСУ для 18—24-річних.
Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін у телемарафоні.
За його словами, подати заявку на підписання контракту можна не лише через «Резерв+», а й через сайт 18-24.army.gov.ua, центри рекрутингу та гарячу лінію Міністерства оборони України.
«Я спілкувався з представниками тих частин і бригад, куди йтимуть служити ті люди, які зараз підписують контракти. І всюди казали, що ці хлопці дуже потрібні, що ці контрактники дадуть змогу частіше робити ротації людей, хто воює в окопах на лінії бойового зіткнення. Їх прийматимуть як своїх і максимально адаптуватимуть у колективі», — додав він.
- В Україні 11 лютого офіційно запустили контракт на рік для громадян 18—24 років, які наразі не підлягають мобілізації. Основні умови: демобілізація після року служби, можливість заробити до 2 мільйонів гривень за рік. За контракт можна буде отримати мільйон гривень — 200 тисяч одразу після підписання, а решту виплатять двома платежами під час служби. Добровольцям гарантуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень. Також будуть доплати за бойові завдання.
- Також для таких добровольців пропонуватимуть іпотеку під 0%, безкоштовне навчання в університеті, дозвіл на виїзд за кордон після року служби та інші соціальні гарантії. Детально з умовами можна ознайомитись тут і тут.
- Громадяни віком від 18 до 24 років, які підпишуть контракт, можуть обіймати лише бойові посади.