На Львівщині двоє напали на військового ТЦК. У нього різані рани

У місті Жовква Львівської області двоє чоловіків напали на військового ТЦК та поранили його невідомим гострим предметом.

Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

Інцидент стався 17 лютого близько 11:45. Військовослужбовець Львівського районного Терцентру комплектування та соціальної підтримки супроводжував двох мобілізованих до Жовківської лікарні. Там вони мали пройти військово-лікарську комісію.

На вулиці Львівській на військового напали двоє невідомих. Він зазнав різаних ран від ударів гострим предметом. Ймовірна причина нападу — спроба створити умови для втечі одного з мобілізованих, який ішов на ВЛК. Він втік і перебуває в розшуку.

За фактом злочину відкрили кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України. Паралельно триває службове розслідування у Львівському РТЦК та СП.

Що передувало

Вранці 1 лютого на Полтавщині затримали чоловіка, який вбив військового ТЦК з мисливської зброї. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Уже ввечері вибух пролунав у Рівненському ТЦК. Тоді одна людина загинула на місці, ще шестеро постраждали.

5 лютого стався вибух біля будівлі ТЦК та СП у Камʼянці-Подільському. Тоді загинула одна людина — та, яка принесла вибухівку.

Після цього головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський засудив насильство щодо військових і закликав до поваги. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий назвав убивства військовослужбовців «червоною лінією, яку не можна перетинати».

12 лютого напад на військового ТЦК з ножем стався у Харкові.