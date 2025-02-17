Зеленський зустрінеться з Ердоганом у Туреччині

Президент України Володимир Зеленський 18 лютого зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі.
Про це повідомив речник Ердогана Фареттін Алтун.
Представник турецького лідера каже, що той сам запросив Зеленського відвідати країну з офіційним візитом. Захід відбудеться у президентському комплексі в столиці Туреччини.
Очільники держав обговорять стратегічне партнерство між Анкарою та Києвом, а також кроки, які необхідно здійснити для зміцнення їхньої співпраці.
«Під час візиту також відбудеться обмін думками щодо останнього розвитку подій в Україні та інших регіональних і глобальних питань», — додав Фареттін Алтун.
- Раніше джерела видання Axios повідомили, що зустріч високопосадовців США та Росії для обговорення можливої угоди про припинення війни в Україні та підготовки до саміту Трампа і Путіна відбудеться 18 лютого у Саудівській Аравії.