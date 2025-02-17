Удар по укриттю ЧАЕС. Рятувальники знайшли три осередки тління

Рятувальники досі ліквідують наслідки російського удару 14 лютого по укриттю Чорнобильської АЕС — там знайшли ще три осередки тління.

Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Зараз три групи верхолазів частково розбирають конструкції укриття та гасять три осередки тління утеплювача на покрівлі. Працює одразу три групи верхолазів — по чотири людини в кожній. До ліквідації наслідків залучили рятувальників ДСНС. Усього зробили 22 отвори — покрівлю розкрили на близько 2 м².

Показники радіації в нормі. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не фіксують.

Удар по укриттю ЧАЕС

У ніч проти 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття на Чорнобильській атомній електростанції — там спалахнула пожежа. Радіаційний фон не підвищувався, хоча пошкодження суттєві. Це укриття береже Україну і світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС.

Київська обласна прокуратура почала розслідування атаки станції окупантами.

Представники МАГАТЕ отримали необмежений доступ та обстежили Чорнобильську АЕС. Вони підтвердили, що рівень радіації в нормі.

Від атаки РФ постраждала велика територія. Російський дрон 14 лютого пробив отвір у даху Нового безпечного конфайнменту — це велике аркоподібне укриття накриває старий саркофаг четвертого енергоблока ЧАЕС і стримує поширення радіації назовні.

МАГАТЕ зафіксувала, що постраждали й зовнішня, і внутрішня оболонка арки — утворилася шестиметрова діра. Також пошкоджене деяке інше обладнання та електричні кабелі. Опорні балки не зазнали значних пошкоджень. Експерти МАГАТЕ побачили дим, що виходив з даху Нового безпечного конфайнменту.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що «це особливо турбує» на тлі того, що також зросла військова активність в районі Запорізької атомної електростанції. Тому, за словами Гроссі, ядерна безпека залишається під загрозою.

Ремонт укриття відклали через пожежу, яку підсилює легкозаймистий матеріал даху. Головний інженер станції Олександр Титарчук раніше повідомляв, що фахівці працюватимуть над проєктом відновлення укриття. За його словами, це «питання не одного місяця».

На ЧАЕС повідомили, що після ліквідації пожежі також встановлять додаткові датчики, щоб вимірювати потужність дози та аерозольної концентрації поблизу місця атаки.