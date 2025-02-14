На ЧАЕС після російської атаки є ймовірність витоку радіації — ситуацію поки контролюють

Внаслідок влучання російського дрона в укриття ЧАЕС 14 лютого «за певних обставин» можливий витік радіоактивних речовин.

Про це кореспонденту Укрінформ повідомив головний інженер станції Олександр Титарчук.

Він розповів, що першому саркофагу Чорнобильської станції скоро виповниться 40 років — його побудували одразу після аварії. За кошти світової спільноти звели новий конфайнмент, що ізолює радіацію.

«[Після влучання безпілотника РФ] укриття [ЧАЕС] перестало виконувати свою функцію. Тепер є ймовірність виходу радіоактивних речовин в силу тих чи інших дій, які можуть бути на старому об’єкті укриття», — каже Титарчук.

Зараз ситуацію контролюють: перевищення радіаційного фону не спостерігають. Тепер фахівці працюватимуть над проєктом відновлення укриття. За словами головного інженера ЧАЕС, це «питання не одного місяця».

«Наслідки могли бути катастрофічні. Якби, скажімо, дрон влучив метрів 15 убік над старим укриттям, то була б радіаційна аварія іншої зовсім категорії», — додав голова Державного агентства зони відчуження Григорій Іщенко.