Удар росіян по Чорнобильській АЕС. Прокуратура почала розслідування

Київська обласна прокуратура почала розслідування атаки росіян по Чорнобильській АЕС.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину. Максимальне покарання — 12 років вʼязниці.

У ніч проти 14 лютого 2025 року Збройні сили РФ атакували Київщину БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджено зовнішню частину одного із енергоблоків та інше обладнання Чорнобильської АЕС. Там спалахнула пожежа, але її вже загасили.

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Підвищення радіаційного фону не фіксують.

Пошкоджений під час атаки дрона саркофаг ввели в експлуатацію у 2019 році. Новий безпечний конфайнмент має забезпечити захист аварійного блоку Чорнобильської АЕС на 100 років.