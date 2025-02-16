Кандидатка в канцлери Німеччини від ультраправих хоче «хороших відносин» з РФ

Кандидатка у канцлери Німеччини від ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) Аліса Вайдель заявила, що з Росії треба зняти санкції і налагодити «хороші відносини».

Про це вона сказала в інтервʼю Bild.

«Ми хочемо мати дуже хороші відносини з нашими європейськими сусідами... Але ми також хочемо мати дуже хороші відносини з великими державами. Це включає Росію... Ще два роки тому ми отримували дешевий природний газ з Росії через консорціум під назвою Nord Stream. Ми хочемо припинити політику санкцій, яка перш за все завдає шкоди нашій країні», — заявила Вайдель.

У передвиборчій програмі кандидатки в канцлери йдеться про те, що вона хоче вести безперешкодну торгівлю з Росією, скасувати всі санкції і відновити роботу газогонів Nord Stream.

Інтервʼюер видання Bild запитав у неї, як вона ставиться до того, що Росія та її пропагандисти неодноразово погрожували Німеччині війною.

«Що німецький уряд зробив проти Росії за останні майже три роки? Ми закрутили спіраль ескалації. Були словесні, фінансові і навіть збройні дії проти Росії. Після Другої світової війни німецькі танки знову котять проти РФ», — відповіла вона.

Упродовж інтервʼю Вайдель уникала відповіді на те, чому вона не критикує Москву за її погрози Німеччині.

Також Аліса Вайдель виступає за переговори України з Росією і підтримує позицію президента США Дональда Трампа з цього приводу, вважаючи її «серйозною політикою».