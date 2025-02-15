Позов про зґвалтування проти репера Jay-Z відкликали

Жінка з Алабами (США), яка заявила, що її в 13-річному віці зґвалтували репери Jay-Z та Шон Комбс (також відомий як P. Diddy) відкликала свій цивільний позов проти обох чоловіків.

Про це пише Associated Press.

У судовому документі, поданому адвокатами жінки, нема жодних причин або пояснень відкликання позову.

Позов про зґвалтування жінка, яка вирішила залишитись анонімною, подала в грудні. Вона стверджувала, що у 2000 році, коли їй було 13 років, Комбс і Картер зґвалтували її на домашній вечірці, після церемонії нагородження MTV Video Music Awards у Нью-Йорку.

Jay-Z, який категорично заперечував претензії і намагався вийти із судового процесу, назвав рішення жінки відкликати свій позов «перемогою» і заявив, що «вигадана казка, яку вона та її адвокати створили, смішна».

Комбс залишається у вʼязниці в Нью-Йорку в іншій справі — за звинуваченнями в торгівлі людьми. Йому також загрожує хвиля позовів про сексуальне насильство.