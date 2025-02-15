Позов про зґвалтування проти репера Jay-Z відкликали

Жінка з Алабами (США), яка заявила, що її в 13-річному віці зґвалтували репери Jay-Z та Шон Комбс (також відомий як P. Diddy) відкликала свій цивільний позов проти обох чоловіків.
Про це пише Associated Press.
У судовому документі, поданому адвокатами жінки, нема жодних причин або пояснень відкликання позову.
Позов про зґвалтування жінка, яка вирішила залишитись анонімною, подала в грудні. Вона стверджувала, що у 2000 році, коли їй було 13 років, Комбс і Картер зґвалтували її на домашній вечірці, після церемонії нагородження MTV Video Music Awards у Нью-Йорку.
Jay-Z, який категорично заперечував претензії і намагався вийти із судового процесу, назвав рішення жінки відкликати свій позов «перемогою» і заявив, що «вигадана казка, яку вона та її адвокати створили, смішна».
Комбс залишається у вʼязниці в Нью-Йорку в іншій справі — за звинуваченнями в торгівлі людьми. Йому також загрожує хвиля позовів про сексуальне насильство.
- На початку жовтня 2024 року юрист, який представляє жертв сексуального насильства з боку репера Diddy, передав до суду Нью-Йорка 120 позовів. У них ідеться, що постраждалі зазнавали насильства на приватних вечірках Diddy за участю зірок, як-от Бейонсе, Хлої Кардаш’ян, Джастіна Бібера і Леонардо Ді Капріо. Позивачі стверджують, що на цих вечірках їм, зокрема, підмішували наркотики, змушували займатися сексом із секс-працівниками, знімали це на відео, а потім залякували й шантажували.
- Diddy заарештували 16 вересня, відтоді він перебуває у вʼязниці Нью-Йорка. Він не визнає себе винним. 29 жовтня йому висунули звинувачення в сексуальному насильстві над хлопцями 10 і 17 років.