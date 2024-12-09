Репера Jay-Z звинуватили у зґвалтуванні 13-річної дівчини на вечірці P. Diddy

Американського репера Jay-Z, справжнє імʼя якого Шон Картер, звинуватили у зґвалтуванні 13-річної дівчинки у 2000 році, нібито разом з Шоном Комбсом також відомим як Puff Daddy й P. Diddy.

Про це пише NBC.

Позов уперше подали в жовтні цього року в Південному окрузі Нью-Йорка, відповідачем був Комбс. 8 грудня до нього додали і Jay-Z.

Імʼя позивачки не розкривається. У позові стверджується, що в 2000 році, коли їй було 13 років, Комбс і Картер зґвалтували її на домашній вечірці після церемонії нагородження MTV Video Music Awards у Нью-Йорку.

Дівчина розповіла, що у неї не було квитка, тож вона підходила до різних водіїв лімузинів, щоб спробувати отримати доступ на шоу чи афтепаті. Один водій сказав їй, що він працює на Комбса і що вона «відповідає тому, що шукав Diddy». Він запросив її на вечірку після шоу і сказав повернутися до його машини пізніше ввечері.

Пізніше водій підібрав її і через 20 хвилин вони приїхали до білого будинку, де проходила вечірка. Їй довелося підписати угоду про нерозголошення, щоб потрапити на вечірку.

Дівчині запропонували напій, від якого вона відчула «легке запаморочення, і їй захотілося прилягти», тож вона пішла до кімнати, щоб відпочити. Незабаром після цього, йдеться в позові, до кімнати увійшли Комбс і Картер. Тоді, за її словами, Картер зняв з неї одяг, притиснув її до підлоги і зґвалтував, а Комбс і неназвана жінка-знаменитість спостерігали за цим. Позивачка каже, що Комбс також зґвалтував її на очах у Картера і жінки.

У позові йдеться про те, що вона змогла протистояти примусу до орального сексу з Комбсом, вдаривши його в шию, після чого він зупинився.

Jay-Z назвав ці звинувачення «ідіотськими».