«Час створити Збройні сили Європи». Що сказав Зеленський у другий день Мюнхенської конференції

У суботу, 15 лютого, розпочався другий день Мюнхенської безпекової конференції. Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі закликав держави Європи до консолідації та створення спільної армії. Він говорив про удар Росії по ЧАЕС 14 лютого і плани Москви.

Зеленський розповів, що в Чорнобильську атомну станцію влучив російський Shahed із 50 кілограмами вибухівки. На його думку, це «глибоко символічна» дія ворога.

«Ми готуємо проєкт розширення Хмельницької АЕС із залученням американського бізнесу, зокрема Westinghouse. Цей проєкт посилить енергетичну безпеку не лише України, аkt й усього нашого регіону Європи», — каже президент.

Цьогоріч Москва планує створити 15 нових дивізій, чисельність яких досягне 150 тисяч солдатів. Це більше, ніж національні армії більшості європейських країн.

«У Росії щотижня відкривають нові центри комплектування армії. Путін може собі це дозволити — ціни на нафту все ще досить високі, щоб він міг ігнорувати світ», — розповів Зеленський.

Україна має розвідувальні дані про те, що влітку 2025 року Росія хоче ввести війська в Білорусь під приводом «навчань», так само як це було перед повномасштабним вторгненням.

На думку українського лідера, віцепрезидент США Джей Ді Венс під час виступу 14 лютого подав сигнал, що десятиліття старих відносин між Європою та Сполученими Штатами завершуються.

«Ми не можемо виключити можливість того, що Америка може сказати ні Європі в питаннях, які їй загрожують. Багато лідерів говорили про те, що Європа потребує власної армії — європейської армії. Я вірю, що час настав. Треба створити Збройні сили Європи. Це не важче, ніж стійко протистояти нападам Росії, як ми вже робили», — переконаний Зеленський.

Він підкреслив, що йдеться не просто про накопичення зброї, аkt й про робочі місця, технологічне лідерство та економічну потужність для Європи. Зеленський також наголосив на тому, що не говорить про заміну НАТО.

Протягом 2024 року Україна виготовила понад 1,5 мільйона дронів різних типів. Держава є світовим лідером у галузі, і це спільний успіх Києва s союзників, каже президент.

«Ми вже працюємо над тим, щоб 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії, ми могли зібратися разом у Києві та онлайн. Усі європейські лідери. Усі ключові партнери, які захищають нашу безпеку. Від Іспанії до Фінляндії. Від Британії до Польщі. від Вашингтоye до Токіо», — додав лідер.

Зеленський вкотре наголосив, що не зніматиме питання членства України в Альянсі з порядку денного.