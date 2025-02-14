Зеленський зустрівся з Венсом у Мюнхені. Ось про що вони говорили

Президент Володимир Зеленський 14 лютого зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Вони говорили, зокрема, про завершення війни.
Про це пишуть «Суспільне» і «Радіо Свобода».
«Ми хочемо досягти тривалого миру, не такого, який призведе до конфлікту в Європі через кілька років. У нас був ряд хороших розмов про те, як цього досягти, і їх буде більше найближчими днями, тижнями та місяцями», — повідомив Венс після зустрічі.
У нього поцікавилися, які будуть подальші дії, якщо Україна буде неготова сідати за стіл переговорів з Росією. За словами Венса, із цього питання «вже є просування вперед».
«По-перше, є чудові учасники української делегації. Є наш неймовірний держсекретар Марко Рубіо, є генерал Келлог. Для нас важливо зібратися разом і почати розмовляти», — зазначив віцепрезидент.
Зеленський після зустрічі з Венсом заявив про готовність «якнайшвидше рухатися до реального й гарантованого миру».
«Наші команди продовжать роботу над документом [про рідкоземельні мінерали]. Ми розглянули багато ключових питань і з нетерпінням чекаємо на генерала Келлога в Україні для подальших нарад і глибшої оцінки ситуації на місцях», — зазначив він
Український президент також зазначив, що зустріч не остання і потрібно працювати над планом, як зупинити Путіна і закінчити війну.
- Мюнхенська конференція з питань безпеки цього року проходитиме з 14 по 16 лютого. Очікується, що в ній візьмуть участь близько 60 глав держав і урядів, 150 міністрів з усього світу, а також керівники провідних міжнародних організацій.
- Зеленський, виступаючи на конференції, заявив, що наразі про мирну угоду не йдеться. Він наголосив, що мирною угодою може бути лише план про закінчення війни, який передусім повинен бути проговорений між президентами України та США.