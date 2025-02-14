Повітряні сили знищили взводний опорний пункт батальйону РФ на Курщині

Повітряні сили ЗСУ 13 лютого успішно вдарили по військовому об’єкту росіян у Курській області РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.

Ворожу ціль уразили поблизу села Єлизаветівка. Внаслідок атаки знищений взводний опорний пункт 28 стрілецького батальйону 60 окремої мотострілецької бригади російської армії.

За даними Генштабу, опорний пункт використовували для запуску дронів, що атакували українських бійців у Сумській області.