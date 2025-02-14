​​Суд арештував нардепа Бондаря — він не вніс заставу в 100 млн грн

Нардепу Віктору Бондарю, якого підозрюють у привласненні 140 мільйонів гривень на закупівлі кабелів для «Укрзалізниці», суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою вийти під заставу в 100 мільйонів гривень.

Про це повідомила Спеціальна антикорупційна прокуратура.

24 січня 2025 року Бондарю обрали запобіжний захід у вигляді 100 мільйонів гривень застави. Однак підозрюваний нардеп цієї суми не вніс, тож обвинувачення поклопотало про зміну запобіжного заходу. Суд це частково задовільнив, тож тепер Бондарь буде під вартою на 60 діб.

Бондарю повідомили про підозру 17 січня. За версією слідства, вони разом зі спільником- підприємцем розробили схему, за якою постачали кабелі для «Укрзалізниці» за завищеними цінами. Через це «Укрзалізниця» зазнала збитків на понад 140 мільйонів гривень. Загалом, у цій справі підозру повідомили 8 людям.

Бондаря взяли під варту в залі суду.