Нардепу Бондарю, якого підозрюють у привласненні 140 млн грн під час закупівель для «Укрзалізниці», обрали запобіжний захід

Нардепу Віктору Бондарю, якого підозрюють у привласненні 140 мільйонів гривень під час закупівлі кабелів для «Укрзалізниці», суд обрав запобіжний захід у вигляді 100 мільйонів гривень застави.
Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура.
На нього також поклали процесуальні обовʼязки, зокрема він не може без дозволу виїздити з Києва та Київської області, спілкуватися з працівниками «Укрзалізниці», представниками Міністерства інфраструктури України, підозрюваними та свідками у справі та повинен здати всі свої паспорти та інші документи, що дають право на виїзд з України.
Бондаря також зобовʼязали прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора і суду та повідомляти про зміну свого місця проживання.
- Нардепу повідомили про підозру 17 січня. Він разом зі спільником- підприємцем розробили схему, за якою постачали продукцію «Укрзалізниці» за завищеними цінами.
- Для цього вони вступили у змову з членами іншої організованої групи, до складу якої, зокрема, входив посадовець «Укрзалізниці». Загалом, у цій справі підозру повідомили 8 людям.