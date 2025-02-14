CNN: Іран переозброює свою ракетну програму, з Китаю прибув корабель із ключовим компонентом

Іран відновлює виробництво ракет після атак Ізраїлю на ключові заводи минулого року. Про це свідчить прибуття з Китаю першого з двох суден, що перевозять ключовий компонент палива для військової ракетної програми Ірану.

Про це повідомляє CNN.

За даними джерел в європейській розвідці, судно Golbon вийшло з китайського порту Тайкан три тижні тому, завантажене більшою частиною тисячотонної партії перхлорату натрію — основного прекурсору у виробництві твердого палива, що використовується в іранських звичайних ракетах середньої дальності.

Перхлорат натрію може забезпечити виробництво достатньої кількості палива для майже 260 твердопаливних ракетних двигунів для іранських ракет Kheibar Shekan або 200 балістичних ракет Haj Qasem.

Поставка відбулася в той час, коли Іран зазнав низки регіональних невдач через колективну поразку його союзників: падіння Башара Асада в Сирії і поразку «Хезболли» в Лівані. Після удару Ізраїлю по іранських ракетних заводах у жовтні деякі західні експерти вважали, що мине щонайменше рік, перш ніж Іран зможе відновити виробництво твердого палива. Ця поставка вказує на те, що Іран недалекий від того, щоб повернутися до виробництва своїх ракет, або що він вже може це зробити.

За словами джерел, цю партію придбал від імені відділу закупівель Організації самозабезпечення джихаду (SSJO), що входить до складу іранського органу, відповідального за розробку іранських балістичних ракет.

Друге судно, Jairan, ще не завантажене і не вийшло з Китаю. Обидва судна експлуатує компаніяIslamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), повідомили джерела CNN. Jairan має переправити решту з 1 000 тонн хімікату до Ірану. Golbon вийшов з порту Тайкан до Ірану 21 січня.

У відповідь на запит CNN Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що «не знає про особливості згаданої справи», і повторило, що виступає проти «незаконних односторонніх санкцій» та «довільного наклепу і звинувачень, яким бракує доказів».