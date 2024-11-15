Axios: Ізраїль знищив в Ірані секретну лабораторію, де проводили ядерні дослідження

Наприкінці жовтня Ізраїль знищив діючий дослідницький центр з розробки ядерної зброї в Ірані.

Про це пише Axios із посиланням на американських та ізраїльських посадовців.

Ідеться про центр «Телеган-2» на території військового комплексу «Парчин», що приблизно за 30 кілометрів від столиці Ірану Тегерану. Він був частиною іранської програми зі створення ядерної зброї, доки у 2003 році Іран не заморозив його роботу.

Супутниковий знімок військового комплексу «Парчин», листопад 2022 року. Maxar Technologies

Axios пише, що на «Телегані-2» проводили випробування вибухівки, яка мала приводити в дію ядерний пристрій. Колишній ізраїльський чиновник розповів, що атака наприкінці жовтня знищила складне обладнання, необхідне для таких досліджень.

Розвідки США та Ізраїлю помітили активність на обʼєкті на початку року. Іранські вчені проводили компʼютерне моделювання, досліджували металургію та вибухівку, що можна використати для створення ядерної зброї. Джерела Axios кажуть, що Іран відновив на обʼєкті дослідження, які можна було б не тільки використати для розробки ядерної зброї, але й представити як дослідження для цивільних цілей.

«Вони вели наукові дослідження, які могли б закласти основу для виробництва ядерної зброї. Це був секрет. Лише невелика частина іранського уряду знала про це», — сказав один зі співрозмовників Axios.

У червні 2023 року представники Білого дому говорили з іранцями про «підозрілу дослідницьку діяльність». США сподівалися, що пряме попередження змусить Іран припинити ядерні дослідження, але вони продовжили. Однак джерела Axios стверджують, що знищення центру «Телеган-2» суттєво підірвало зусилля Ірану з досліджень у сфері ядерної зброї.