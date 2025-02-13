Роберт Кеннеді — молодший став міністром охорони здоров’я США

Сенат США затвердив на посаду міністра охорони здоров’я країни Роберта Кеннеді — молодшого. На цю посаду його висунув американський президент Дональд Трамп.

Про це повідомляє WP.

Його кандидатуру підтримали 52 сенатора, проти призначення виступили 48 посадовців.

Тепер він керуватиме урядовим апаратом,в розпорядженні якого буде орієнтовно $2 трильйони і який контролює критичні програми медичного страхування, безпеку постачання ліків та продовольства в країні тощо.

Політик пообіцяв зосередитися на підвищенні рівня хронічних захворювань серед американців, подовжити тривалість життя

Коли Трамп висував Кеннеді-молодшого на посаду очільника Міністерства охорони здоровʼя США, то заявляв, що він відновить «традиції наукового дослідження та золотого стандарту і маяків прозорості», щоб покласти край епідемії хронічних захворювань. Нібито так США зможуть оздоровитися.

Тоді ж американський лідер казав, що Кеннеді-молодший відіграватиме велику роль у захисті всіх громадян від шкідливих хімічних речовин, забруднювачів, пестицидів, фармацевтичних продуктів і харчових добавок, які сприяють величезній кризі охорони здоровʼя у США.

Кеннеді-молодший протягом багатьох років був одним з найвідоміших антивакцинаторів і часто поширював хибні теорії змови стосовно безпеки та ефективність вакцин, пише CNN.

Минулого року він пропонував переглянути керівні принципи безпеки харчових продуктів і навколишнього середовища, просування комплексних ліків і реструктуризацію державного фінансування досліджень вакцин.

Після інавгурація президент США одним із перших підписав указ про те, що країна виходить із ВООЗ. Дональд Трамп звинуватив Всесвітню організацію охорони здоров’я в неправильних діях стосовно пандемії COVID-19 та інших криз у медичній галузі.

Новина доповнюється.