Молдова викликала посла РФ через уламки дронів, які знайшли на території країни

Молдова викликала посла РФ після того, як 13 лютого на території країни знайшли уламки БпЛА. Це назвали новим і серйозним порушенням повітряного простору Молдови російськими дронами.

Про це повідомили в МЗС Молдови.

Під час зустрічі Молдова висловила російському послу рішучий протест щодо цих «неприпустимих порушень» проти суверенітету країни та безпеки молдовських громадян. Йому заявили, що це ще один недружній крок з боку Російської Федерації. Як доказ молдовське МЗС показало послу РФ уламки дронів, що впали.

У МЗС вкотре закликали російську владу негайно припинити ці вторгнення та суворо дотримуватися суверенітету, незалежності та територіальної цілісності Молдови.

На тлі інциденту в країні вирішили в односторонньому порядку розірвати міжурядову молдовсько-російську угоду про створення та функціонування культурних центрів, яка діяла з 1998 року. Тому Російський культурний центр згодом припинить діяти у Молдові.

Що передувало

Сьогодні у Молдові знайшли дрони після російської атаки на Україну. Один із БпЛА упав у полі біля села Чумай Тараклійського району. Другий вибухнув у полі за 1,5 км від міста Чадир-Лунга. Це неподалік кордону з Україною. Постраждалих нема. Попередньо в Молдові вважають, що знайдені дрони — російські. Президентка Майя Санду назвала атаку доказом, що Росія «сіє терор» — це вже не вперше, коли російські дрони залітають до Молдови.

Уночі Росія атакувала Одещину. В Ізмаїльському районі пошкоджена портова інфраструктура, одна жінка постраждала.