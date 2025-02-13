Придністровʼя прибере блокпости на кордоні з Молдовою — це одна з вимог для постачання газу в регіон

Влада невизнаного Придністровʼя прибере 11 блокпостів, які встановили у 2022 році у Зоні безпеки — це одна з вимог для постачання газу в регіон.

Про рішення демонтувати блокпости повідомили представники Придністровʼя в Обʼєднаній контрольній комісії, передає News Maker.

Напередодні віцепремʼєр із реінтеграції Молдови Олег Серебрян підтвердив, що Тирасполь розпочав демонтаж незаконних контрольних постів, які раніше встановили у Зоні безпеки. За його словами, демонтувати такий блокпост почали в Бендерах.

Співголова ОКК від Придністровʼя Олег Біляков заявив, що після демонтажу блокпостів у Зоні безпеки миротворці та військові спостерігачі перевірять, чи ці блокпости дійсно прибрали, і звітуватимуть про це в Обʼєднану контрольну комісію (ОКК).

ОКК — це спільний орган, який контролює дотримання домовленостей про миротворчу місію на Дністрі. Його роботу частково заблокувало те, що у 2022 році невизнане Придністровʼя встановило блокпости. Ці дії порушували угоди про режим Зони безпеки. Це викликало критику з боку Кишинева.

Тепер, коли блокпости прибирають, Придністровʼя заявляє про готовність відновити нормальну роботу комісії.

Енергетична криза в Молдові

З 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС і невизнане Придністров’я.

Водночас Молдова не погодилась на вимоги Росії, які та висунула для продовження постачання газу Придністровʼю альтернативним маршрутом через Балкани. Тож 28 грудня 2024 року «Газпром» офіційно оголосив, що від січня припинить постачати газ до Придністров’я через «невиконання платіжних зобовʼязань».

У Придністровʼї припинили подачу тепла і гарячої води в житлові будинки. У багатоповерхівках газ доступний лише для приготування їжі. Його подають із запасів у системі газопроводів, але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. Промислові підприємства призупинили роботу, а з 3 січня ввели віялові відключення електроенергії.

Спершу від допомоги Молдови в закупках газу на європейських ринках у ПМР відмовилися — чекали, що російський «Газпром» відновить поставки.

15 січня лідер невизнаного Придністровʼя Вадим Красносельський заявив, що Росія відновить подачу газу для невизнаного Придністровʼя — робитиме це у форматі гуманітарно-технічної допомоги.

Молдова та Європейська комісія розробили план, щоб припинити гуманітарну кризу в Придністровʼї. В одному з пунктів йшлося про «екстрене втручання» на період з 1 до 10 лютого. ЄС пропонував грант на €30 мільйонів на закупівлю природного газу на цей період, щоб виробляти електроенергію для правого берега та забезпечити споживання природного газу для лівого берега.

ЄС також пропонував €60 мільйонів для підтримки жителів невизнаного Придністровʼя, але лише за певних умов — якщо регіон проведе реформи у сфері прав людини.

Тоді ж Молдова і невизнане Придністровʼя уклали контракт про постачання трьох мільйонів кубометрів газу в кредит. Красносельський заявив, що Росія виділить регіону кредит для оплати молдовського газу.

Газотранспортна компанія «Молдовагаз» 1 лютого розпочала постачати газ у придністровський регіон замість російського «Газпрому». Газ, який закачував «Молдовагаз», надали Кишинів і Євросоюз, щоб запобігти перепадам тиску в трубопроводах і гуманітарній кризі після припинення поставок російського газу.

Поставки європейського газу до Придністров’я закінчилися 10 лютого. Далі регіон забезпечуватиме газом угорська компанія за участю «Молдовагаз». Робитимуть це за рахунок кредиту від РФ.